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«Сашку жалко. Сошёл с ума, и будет хуже». Гурцкая — о Мостовом после критики Мусаева

«Сашку жалко. Сошёл с ума, и будет хуже». Гурцкая — о Мостовом после критики Мусаева
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о бывшем футболисте сборной России Александре Мостовом после того, как тот раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Ранее Мостовой заявлял, что Мусаев является нефутбольным человеком, а наставник «быков» ответил на высказывание.

«Нет, ну Сашку жалко, честно. Он ******* давно, и это неизлечимая ситуация. Сошёл с ума, и будет только хуже. Он же на дуэль вызывал Слуцкого, теперь Мусаева будет на дуэль вызывать. Саша был хороший футболист, но если он сошёл с ума в таком возрасте от какой-то недосказанности, невостребованности, то, я считаю, нам не нужно на костях танцевать», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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