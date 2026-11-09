Агент Батракова ответил на вопрос, возможен ли переход игрока в топ-клуб Европы зимой

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, ответил на вопрос, возможен ли переход футболиста в один из топ-клубов в зимнее трансферное окно.

– Реален ли уход Батракова зимой, если придёт команда, которая заплатит € 50 млн?

– На сегодняшний день нет такой цели – обязательно куда-то переходить. Как Алексея приняли, в какую футбольную атмосферу он попал, какие там болельщики и как к нему относятся все, начиная от руководства, заканчивая болельщиками, – это фантастика.

– Сейчас пошли разговоры, что «Галатасарай» хочет убрать пункт про € 50 млн.

– Пока это только со слов журналистов. На сегодняшний день ещё не было общения, и от руководства «Галатасарая» никаких предложений не поступало. Возможно, у них есть какие-то мысли. У нас запланирована поездка на «Астон Виллу» – в том числе общение с руководством. Не именно по этому вопросу.

– Вам что-то известно об интересе к Батракову со стороны грандов европейского футбола? Приезжают ли какие-то скауты?

– С нами точно никто не контактировал. Насколько я знаю, с руководством «Галатасарая» тоже никто из грандов европейского футбола на связь не выходил, – сказал Кузмичёв в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи. Отступные в контракте российского футболиста с «Галатасараем» составляют € 55 млн.