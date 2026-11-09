Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, состоялся заключительный матч 17-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом минувшей встречи.

Результат матча Первой лиги на 9 ноября:

«Велес» Москва – «КАМАЗ» Набережные Челны – 2:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 46 очков после 17 туров. На второй строчке – екатеринбургский «Урал», у которого 34 очка. В группе лидеров также находятся «Сочи» и московское «Торпедо» (по 32). Замыкают турнирную таблицу «КАМАЗ» (14), нижнекамский «Нефтехимик» (13) и ивановский «Текстильщик» (11).