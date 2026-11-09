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Результаты матчей 17-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Результаты матчей 17-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
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В понедельник, 9 ноября, завершился 17-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей 17-го тура Первой лиги

7 ноября, суббота:

«Арсенал» Тула – «Челябинск» – 1:2;
«Торпедо» Москва – «Нефтехимик» – 1:0;
«Шинник» – «Уфа» – 2:1.

8 ноября, воскресенье:

«Енисей» – «Сочи» – 3:0;
«СКА-Хабаровск» – «Текстильщик» – 3:0;
«Урал» – «Волга» – 2:0;
«Ротор» – «Ленинградец» – 1:1;
«Спартак» Кострома – «Нижний Новгород» – 0:4.

9 ноября, понедельник:

«Велес» – «КАМАЗ» – 2:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 46 очков после 17 туров. На второй строчке – екатеринбургский «Урал», у которого 34 очка. В группе лидеров также находятся «Сочи» и московское «Торпедо» (по 32). Замыкают турнирную таблицу «КАМАЗ» (14), нижнекамский «Нефтехимик» (13) и ивановский «Текстильщик» (11).

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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