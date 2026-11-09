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Велес — КАМАЗ, результат матча 9 ноября 2026, счет 2:1, 12-й тур Первой лиги 2026/2027

«Велес» победил «КАМАЗ» в матче 17-го тура Первой лиги
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Завершился матч 17-го тура Лиги Pari, в котором встречались московский «Велес» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Авангард» (Домодедово). В качестве главного арбитра выступил Михаил Черемных (Пермь). Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Велеса».

Россия — Лига Pari . 17-й тур
09 ноября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Велес
Москва
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Шубин – 7'     2:0 Гираев – 42'     2:1 Солодухин – 80'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Велеса» Александр Шубин на седьмой минуте. На 42-й минуте форвард Карим Гираев удвоил преимущество «Велеса». На 80-й минуте футболист «КАМАЗа» Андрей Солодухин отличился, установил окончательный счёт – 1:2.

После 18 матчей в Первой лиге «Велес» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «КАМАЗ» заработал 14 очков после 17 игр и располагается на 16-й строчке.

В следующем матче «Велес» 21 ноября на выезде сыграет с «Сочи», а «КАМАЗ» в этот же день в домашней встрече сразится с костромским «Спартаком».

Календарь матчей Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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