Зидан — о Мбаппе: уверен, Килиан будет рад снова надеть футболку сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о нападающем национальной команды Килиане Мбаппе. Специалист прокомментировал желание форварда мадридского «Реала» выступать за сборную и вспомнил о его недавнем отъезде из тренировочного лагеря из-за полученного повреждения.

«Уверен, Килиан Мбаппе будет рад снова надеть футболку сборной Франции. В моём первом матче в качестве тренера он забил гол, но из-за травмы был вынужден покинуть расположение команды. Он хотел остаться с нами, однако это было невозможно», — заявил Зинедин Зидан в эфире французской телевизионной программы Telefoot on Sunday.