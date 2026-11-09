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Зидан — о Мбаппе: уверен, Килиан будет рад снова надеть футболку сборной Франции

Зидан — о Мбаппе: уверен, Килиан будет рад снова надеть футболку сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан высказался о нападающем национальной команды Килиане Мбаппе. Специалист прокомментировал желание форварда мадридского «Реала» выступать за сборную и вспомнил о его недавнем отъезде из тренировочного лагеря из-за полученного повреждения.

«Уверен, Килиан Мбаппе будет рад снова надеть футболку сборной Франции. В моём первом матче в качестве тренера он забил гол, но из-за травмы был вынужден покинуть расположение команды. Он хотел остаться с нами, однако это было невозможно», — заявил Зинедин Зидан в эфире французской телевизионной программы Telefoot on Sunday.

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