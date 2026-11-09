Агент Батракова назвал причину, по которой мог сорваться трансфер игрока в «Галатасарай»

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, назвал причину, по которой мог сорваться трансфер игрока из «Локомотива» в турецкий клуб.

«Самый неприятный момент в том, что, когда уже были все договорённости с турками, уже начали обмениваться документами, в одностороннем порядке Борис Борисович [Ротенберг] опять поменял условия. Когда уже начали оформляться, Борис Борисович решил, что процент от перепродажи надо поднять с 10 до 15. «Галатасарай» сказал, что они не привыкли так вести дела.

Если в этом переходе наша сторона не пошла бы навстречу туркам, то сделки бы не состоялось. Алексей отказался от определённых выплат, и нам пришлось повысить отступные с € 50 млн до € 55 млн», – сказал Кузмичёв в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.