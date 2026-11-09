«Не знаю, какое слово подобрать». Гурцкая — о ситуации с Галактионовым в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе специалиста во время пресс-конференции после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1). «Локомотив» не подтверждал эту информацию на своих официальных ресурсах.

— Это была какая-то… Я даже не знаю, какое слово подобрать. Неудачное решение. Некорректно. Гендир [Борис Ротенберг] затягивает всю эту ситуацию специально, чтобы не вып