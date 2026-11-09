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«Не знаю, какое слово подобрать». Гурцкая — о ситуации с Галактионовым в «Локомотиве»

«Не знаю, какое слово подобрать». Гурцкая — о ситуации с Галактионовым в «Локомотиве»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым. Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил об уходе специалиста во время пресс-конференции после матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1). «Локомотив» не подтверждал эту информацию на своих официальных ресурсах.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
06 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Тесленко – 71'    

— Это была какая-то… Я даже не знаю, какое слово подобрать. Неудачное решение. Некорректно. Гендир [Борис Ротенберг] затягивает всю эту ситуацию специально, чтобы не вып