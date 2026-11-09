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Конате высказался о возможной кандидатуре Ринера в президенты Франции

Конате высказался о возможной кандидатуре Ринера в президенты Франции
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Защитник сборной Франции Ибраима Конате ответил на вопрос о возможном выдвижении французского дзюдоиста Тедди Ринера кандидатом в президенты страны, а также подробно высказался о роли профессиональных спортсменов в публичных дебатах.

«Мне задавали тот же вопрос раньше, я ничего не видел, поэтому действительно не знаю. Я видел его фотографию в костюме, но у меня не было времени посмотреть. Так что я не знаю. Не могу высказать своё мнение по этому поводу.

Это давняя дискуссия. Я знаю, что она кому-то нравится, а кому-то — нет, но мы должны учитывать, что у каждого спортсмена есть голос, каждый спортсмен — гражданин. Сейчас, когда мы высказываем своё мнение, правда, мы находимся в несколько привилегированном положении, когда это влияет на нас только издалека, но мы не должны забывать, что мы оказались в этой ситуации. Мы оказались в этой ситуации как футболисты, благодаря упорному труду, а также немного благодаря удаче.

Если отбросить элемент удачи, мы можем оказаться на месте наших братьев или друзей, которые не сталкиваются с тем, с чем сталкиваемся мы каждый день. Поэтому мы ставим себя на их место, и бывают ситуации, с которыми очень, очень трудно жить ежедневно. Вот почему, я думаю, наш голос важен. Сейчас мы прежде всего играем в футбол, но, когда мы говорим, нам также нужно уметь грамотно подходить к теме, а не просто говорить ради разговора или чтобы угодить определённым людям», — приводит слова Конате Footmercato.

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