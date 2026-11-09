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«Не трогай Царя!» Бубнов обратился к Мусаеву на фоне конфликта с Мостовым

«Не трогай Царя!» Бубнов обратился к Мусаеву на фоне конфликта с Мостовым
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Футбольный эксперт Александр Бубнов обратился к главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву на фоне конфликта с бывшим футболистом сборной России Александром Мостовым. Ранее Мостовой заявлял, что Мусаев является нефутбольным человеком, а наставник «быков» ответил на высказывание.

«Я хочу ему посоветовать. Мурад Олегович, ну не связывайся с Царём! Не надо, я тебя прошу. Он сейчас Царя стал называть клоуном. Ну не надо. Занимайся делами своей команды! Не трогай Царя! Он по всем нефутбольным проходится, не только по тебе. Защищаться, но не оскорблять.

Я не за Мостового, просто не надо. Мостовой – это Мостовой. В футболе он 100% разбирается. Мостового можно будет оценить как тренера… Сейчас многие говорят: «Что ты там вякаешь? Иди, возьми клуб и покажи». Дайте Мостовому клуб, и тогда будем говорить, что Мостовой – не тренер», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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