Гурцкая назвал идеального тренера для «Локомотива», упомянув Мостового

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал Владимира Федотова идеальным главным тренером для «Локомотива», упомянув при этом бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.

«Идеальный вариант с точки зрения футбола, спасения команды. Но, мне кажется, что фамилии Федотов и Ротенберг вместе не сопоставить. Не представляю себе, если честно.

Я бы назначил сейчас пару Григорян — Мостовой, чтобы окончательно перевести команду в ФНЛ. Зато все посмеялись бы», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 14 матчей в Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.