15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гурцкая назвал идеального тренера для «Локомотива», упомянув Мостового

Гурцкая назвал идеального тренера для «Локомотива», упомянув Мостового
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал Владимира Федотова идеальным главным тренером для «Локомотива», упомянув при этом бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.

«Идеальный вариант с точки зрения футбола, спасения команды. Но, мне кажется, что фамилии Федотов и Ротенберг вместе не сопоставить. Не представляю себе, если честно.

Я бы назначил сейчас пару Григорян — Мостовой, чтобы окончательно перевести команду в ФНЛ. Зато все посмеялись бы», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После 14 матчей в Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Сашку жалко. Сошёл с ума, и будет хуже». Гурцкая — о Мостовом после критики Мусаева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android