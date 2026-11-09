Бубнов разобрал момент с Кордобой перед вторым голом «Краснодара» в ворота ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов разобрал момент с нападающим Джоном Кордобой перед вторым голом «Краснодара» в ворота ЦСКА в матче 14-го тура Альфа-Банк РПЛ. На 40-й минуте вингер хозяев поля Жоау Батчи забил второй гол своей команды после выхода голкипера Максима Бориско из ворот и неточного выноса защитника армейцев Жоао Виктора. Для того чтобы засчитать мяч, судья встречи Сергей Карасёв просматривал повтор при помощи VAR, так как были подозрения, что до этого Кордоба подыграл себе рукой.

— Если это игра рукой, то сразу должна была быть реакция. Во-первых, боковой судья должен был флажок поднять. Во-вторых, Бориско и Виктор должны были поднять руки, что эта игра рукой. Они не поднимают. Потом, есть в положении прави