«Спартак» всегда выигрывал чемпионат, если пропускал меньше 12 голов за 14 туров — Opta

Аналитическое агентство Opta Sports опубликовало статистическую закономерность, связанную с оборонительными показателями московского «Спартака» и итоговыми результатами команды в чемпионате России.

В текущем розыгрыше Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги красно-белые демонстрируют самую надёжную игру в защите, пропустив всего 11 мячей по итогам 14 сыгранных туров. Данный показатель является лучшим для столичного клуба с победного сезона-2016/2017 — тогда на аналогичном отрезке команда пропустила восемь раз.

Как отмечают статистики, в истории чемпионатов России это 11-й случай, когда «Спартак» пропускает менее 12 голов после 14 стартовых туров. Примечательно, что в каждом из 10 предыдущих сезонов с подобной надёжностью в обороне клуб неизменно завоёвывал золотые медали турнира. Ранее такая успешная тенденция фиксировалась в сезонах-1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, а также в сезоне-2016/2017.