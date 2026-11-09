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Генич обозначил ошибки, допущенные Галактионовым и «Локомотивом» в РПЛ сезона-2026/2027

Генич обозначил ошибки, допущенные Галактионовым и «Локомотивом» в РПЛ сезона-2026/2027
Комментарии

Комментатор Константин Генич обозначил ошибки, допущенные «Локомотивом» и главным тренером Михаилом Галактионовым в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027.

«Классная работа Галактионова персонально по игрокам. Но если брать этот сезон, ошиблись все. Галактионов — где-то, может быть, с точки зрения веры в то, что всё будет работать, как и прежде. Клуб — что закрыл, просто залатал эти дыры. С Титковым и Бабкиным — рассчитывая, что это альтернатива Карпукасу и Батракову. И остальная работа на трансферном рынке, конечно, оставляла желать лучшего. Мостовой пришёл. Что от него ждать, если Мостовой за 2026 год до прихода в «Локомотив» не сыграл, по-моему, ни одного полного матча?» — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

После 14 встреч в Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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