Субименди может перейти из «Арсенала» в «Атлетико» — Marca

Испанский полузащитник Мартин Субименди с высокой долей вероятности покинет лондонский «Арсенал» в ближайшие месяцы. По информации издания Marca, одним из главных претендентов на футболиста является мадридский «Атлетико».

Сообщается, что лондонскому клубу необходимо собрать средства и продать ряд игроков для балансировки бюджета. Руководство «канониров» планирует продлить контракты лишь с теми, кто считается основными игроками. Остальные футболисты будут выставлены на трансфер для укрепления финансового положения по примеру Габриэла Мартинелли, проданного в саудовский «Аль-Хиляль» почти за € 70 млн. Ожидается, что, помимо Субименди, команду также могут покинуть Виктор Дьёкереш и Микель Мерино.

Мадридский «Атлетико» намерен воспользоваться этой ситуацией. Испанский клуб интересовался полузащитником еще во время его выступлений за «Реал Сосьедад», однако тогда к моменту обращения мадридцев игрок уже согласовал условия с лондонцами. В текущем сезоне роль Субименди в «Арсенале» сократилась после подписания Бруно Гимарайнса, из-за чего испанец оказался на скамейке запасных. На данный момент он провёл на поле лишь 380 минут в 12 матчах, отыграв полностью только встречу со «Славией» в Лиге чемпионов.

«Арсенал» рассчитывает окупить € 60 млн, потраченные на трансфер баска менее двух лет назад. Отмечается, что осуществлению сделки могут поспособствовать хорошие отношения между клубами, а также свежая память о трансферном «деле Хулиана Альвареса» прошлым летом, в связи с чем потенциальная «рождественская скидка» на игрока выглядит вполне вероятной.