15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Специально это делает». Бубнов — о моменте с удалением Максименко в матче 14-го тура РПЛ

«Специально это делает». Бубнов — о моменте с удалением Максименко в матче 14-го тура РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил момент с удалением вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. На 84-й минуте встречи Максименко выбежал далеко из ворот и сбил игрока «Акрона» Артёма Шуманского.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

— Давайте удаление Максименко обсудим. Было оно или нет?
— Я считаю, что нет. Потому что там рядом защитник.

— Да, но ворота были уже пустыми.
— Ну и что? Он [Шуманский] мимо него прокидывал, причём Максименко покатился, руки убрал. Этот прокидывает мяч, а рядом Бабич бежит. Шуманский мог Максименко перепрыгнуть, он не перепрыгивает.

— Ну, нашёл контакт.
— Да, специально это делает.

— А зачем Максименко