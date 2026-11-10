«Специально это делает». Бубнов — о моменте с удалением Максименко в матче 14-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил момент с удалением вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. На 84-й минуте встречи Максименко выбежал далеко из ворот и сбил игрока «Акрона» Артёма Шуманского.

— Давайте удаление Максименко обсудим. Было оно или нет?

— Я считаю, что нет. Потому что там рядом защитник.

— Да, но ворота были уже пустыми.

— Ну и что? Он [Шуманский] мимо него прокидывал, причём Максименко покатился, руки убрал. Этот прокидывает мяч, а рядом Бабич бежит. Шуманский мог Максименко перепрыгнуть, он не перепрыгивает.

— Ну, нашёл контакт.

— Да, специально это делает.

— А зачем Максименко