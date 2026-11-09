Баженов — о Глебове: он поражает меня и становится одним из лидеров «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов оценил текущий уровень игры полузащитника столичного «Динамо» Данила Глебова.

«Я точно знаю, что внутри команды у них всё замечательно. Мы сейчас видим, что и Фомин раскрылся, и у Глебова вообще сейчас какое‑то второе дыхание открылось. Глебов столько работы делает! И на его багаже сейчас Фомин тоже раскрывается. Это тоже нужно учитывать. Глебов меня поражает, он становится одним из лидеров «Динамо». То есть у них всё достаточно замечательно», — сказал Баженов в эфире телеканала «Матч Премьер».

На данный момент после 14 сыгранных туров «Динамо» с 31 очком располагается на второй строчке в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ