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Онопко: «Барселона» остаётся главным претендентом на победу в Примере

Онопко: «Барселона» остаётся главным претендентом на победу в Примере
Комментарии

Российский тренер Виктор Онопко поделился впечатлениями от центрального матча 12-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной» (1:2).

Испания — Ла Лига . 12-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 9'     1:1 Лопес – 45'     1:2 Лопес – 66'    

«Барселона» остаётся главным претендентом на победу в Примере. Вчера всё доказала. Понятно, первый тайм остался за «Атлетико», очень мощно провели, играли с большим преимуществом. Но потом не справились в таком ритме. Так выбегать, атаковать большими силами с «Барсой» невозможно все 90 минут. Фермин, конечно, самый прогрессирующий футболист сейчас. Быстро думает, принимает решения, работает с мячом. Когда первый гол забивал, накрыть было невозможно. В сборной будет железно основным долгие годы.

Рафинья хорош. Понятно, не чистый нападающий, но пока других нет. И демонстрирует стабильность в самом сильном для меня чемпионате на эт