Онопко: «Барселона» остаётся главным претендентом на победу в Примере

Российский тренер Виктор Онопко поделился впечатлениями от центрального матча 12-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной» (1:2).

«Барселона» остаётся главным претендентом на победу в Примере. Вчера всё доказала. Понятно, первый тайм остался за «Атлетико», очень мощно провели, играли с большим преимуществом. Но потом не справились в таком ритме. Так выбегать, атаковать большими силами с «Барсой» невозможно все 90 минут. Фермин, конечно, самый прогрессирующий футболист сейчас. Быстро думает, принимает решения, работает с мячом. Когда первый гол забивал, накрыть было невозможно. В сборной будет железно основным долгие годы.

Рафинья хорош. Понятно, не чистый нападающий, но пока других нет. И демонстрирует стабильность в самом сильном для меня чемпионате на эт