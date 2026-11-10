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Баженов: «Акрон» почти весь матч со «Спартаком» показывал открытый футбол, очень храбро

Баженов: «Акрон» почти весь матч со «Спартаком» показывал открытый футбол, очень храбро
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов отметил смелую атакующую игру тольяттинского «Акрона» с красно-белыми в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась гостевым поражением тольяттинцев со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
08 ноября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Тедич – 42'     1:1 Лончар – 58'     2:1 Пруцев – 64'    
Удаления: Максименко – 84' / нет

«Очень храбро. Показывать открытый футбол со «Спартаком» почти весь матч — это очень удивило и поразило. С первых минут «Акрон» показал «Спартаку», что не получится расслабиться. Сразу больно кусали, выходили низом. Но «Спартак» всё‑таки на классе выиграл. Даку и Угальде? Абсолютно здоровая конкуренция. Даку точно не токсик, и с молодыми он классно общается», — сказал Баженов в эфире «