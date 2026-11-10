Баженов: «Акрон» почти весь матч со «Спартаком» показывал открытый футбол, очень храбро

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов отметил смелую атакующую игру тольяттинского «Акрона» с красно-белыми в матче 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась гостевым поражением тольяттинцев со счётом 1:2.

«Очень храбро. Показывать открытый футбол со «Спартаком» почти весь матч — это очень удивило и поразило. С первых минут «Акрон» показал «Спартаку», что не получится расслабиться. Сразу больно кусали, выходили низом. Но «Спартак» всё‑таки на классе выиграл. Даку и Угальде? Абсолютно здоровая конкуренция. Даку точно не токсик, и с молодыми он классно общается», — сказал Баженов в эфире «