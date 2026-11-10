Бубнов назвал трёх тренеров, которых стоит назначить в «Локомотив»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал Сергея Игнашевича, Дмитрия Хохлова и Вадима Евсеева в качестве тренеров, которых стоит назначить в «Локомотив», упомянув при этом Станислава Черчесова и Юрия Сёмина.

— Игнашевич — хороший вариант, потому что он там играл, оттуда начинал, корни есть. Тренер хороший. В принципе, пора, он уже засиделся. Потом — вариант с Хохловым. Думаю, Хохлов мог бы с ним в паре работать.

— А Хохлов, мне кажется, хочет самостоятельно работать.

— Я думаю, они бы там договорились. Я бы в эту компанию ещё Евсеева добавил, и всё нормально.

— А Черчесов?

— Нет. Не надо, хватит уже. Он там был уже.

— А Юрий Павлович [Сёмин]?

— Юрий Павлович — только советником. Уже возраст, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».