Онопко — о матче «МЮ» и «Астон Виллы»: на 90+ пропустить два гола для Эмери — полный шок

Тренер сборной России и в прошлом футболист Виктор Онопко прокомментировал развязку в матче 10-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой», а также высказался о невероятном уровне стресса в профессии главного тренера.
«Юнайтед» не видел. Но всегда поддерживаю тренеров. Для болельщиков — космос, что произошло в этой игре, но для тренеров — сердечный приступ. На 90+ пропустить два гола для Эмери — полный шок. Были и другие тренеры, которые уходили до финального свистка. Ярцева помните? Это нервы. Каррик тоже не заслуживал поражения, с другой стороны. Я говорю как помощник, никогда не был главным. Но если я нервничаю, не представляю, что у них на душе. Вообще, очень много голов стали забивать, что в России, что везде», — приводит слова Онопко Livesport.
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