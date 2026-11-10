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«Если отказался играть за сборную, тренер не должен звать никогда». Гурцкая — о Глушенкове

«Если отказался играть за сборную, тренер не должен звать никогда». Гурцкая — о Глушенкове
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о невызове полузащитника «Зенита» Максим Глушенкова в сборную России на товарищеские матчи с Узбекистаном и Венесуэлой. Ранее сообщалось, что футболист недоволен своей ролью в национальной команде.

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12 ноября 2026, четверг. 18:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Если реальна история Глушенкова и сборной, то Карпин больше не должен его звать никогда. Если он реально не хочет играть в сборной под руководством Валерия Георгиевича, то тот его не должен вызывать никогда больше. Не должен идти на поводу у него и подстраиваться. Если правда, что Макс недоволен своей ролью в команде… Это возможно, но я такого никогда не слышал, чтобы игрок мог в открытую отказаться и без санкций это прошло. Условно, вызывают на эту позицию каких-то