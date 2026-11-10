«МЮ» склоняется к увольнению Кэррика, Почеттино может возглавить команду — Джейкобс

Руководство «Манчестер Юнайтед» склоняется к увольнению главного тренера команды Майкла Кэррика, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Совет директоров английского клуба ещё не принял окончательное решение. Ожидается, что оно будет вынесено в ближайшее время. Одним из главных кандидатов на замену Кэррику считается тренер сборной США Маурисио Почеттино. В контракте специалиста предусмотрен пункт о выкупе.

После 10 матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и четырежды уступила.