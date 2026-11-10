Батраков высказался об уровне чемпионата Турции и партнёрах по «Галатасараю»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков высказался об уровне чемпионата Турции и партнёрах по команде, упомянув Виктора Осимхена и Рафаэла Леау.

«Я был в шоке от того, что в «Галатасарае» собраны звёздные футболисты, но со всеми можно спокойно пообщаться. А я, наверное, больше всего переживал как раз из‑за того, что будет сложно влиться в коллектив. Оказалось, что с Осимхеном, Леау и всеми остальными нет никаких проблем. Никакого негатива не встретил.

Не могу сказать, что в чемпионат Турции приезжают доигрывать. Может быть, Салах так сделал. А тот же Осимхен — точно нет. Он бьётся. Да и не сказать, что у нас в «Галатасарае» сильно возрастной состав. Может быть, в «Фенербахче» ребята постарше, а у нас нет такого акцента. Опять же, Салах сразу начал доказывать свой класс в «Трабзонспоре». Уже вовсю забивает, показывает результативность», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.