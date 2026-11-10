15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может уволить Кэррика до матча с «Ливерпулем» в АПЛ — источник

«Манчестер Юнайтед» может уволить Кэррика до матча с «Ливерпулем» в АПЛ — источник
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» намерен отправить главного тренера Майкла Кэррика в отставку в ноябре, сообщает журналист Дэвид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, в клубе подчёркивают, что окончательное решение пока не принято. Однако руководство уже ведёт работу по поиску возможных преемников, а несколько источников ожидают смены главного тренера до встречи с «Ливерпулем».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в 11-м туре АПЛ состоится 22 ноября.

После 10 матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и четырежды уступила.

Материалы по теме
«Ман Юнайтед» повторил антирекорд клубов, финишировавших в топ-3. Этого не было 73 года
Комментарии