«Манчестер Юнайтед» может уволить Кэррика до матча с «Ливерпулем» в АПЛ — источник

«Манчестер Юнайтед» намерен отправить главного тренера Майкла Кэррика в отставку в ноябре, сообщает журналист Дэвид Орнштейн на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, в клубе подчёркивают, что окончательное решение пока не принято. Однако руководство уже ведёт работу по поиску возможных преемников, а несколько источников ожидают смены главного тренера до встречи с «Ливерпулем».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в 11-м туре АПЛ состоится 22 ноября.

После 10 матчей в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» набрал восемь очков и занимает 18-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Команда одержала одну победу, пять раз сыграла вничью и четырежды уступила.