Появились результаты голосования в команду года FIFPro. Кейн набрал меньше Месси и Холанда

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) опубликовала результаты голосования по определению лучших форвардов для символической сборной года. В итоговый состав нападения вошли Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Лионель Месси («Интер Майами») и Ламин Ямаль («Барселона»).

Наибольшее число голосов — 46% — получил француз Килиан Мбаппе, став абсолютным лидером голосования. Второе место с показателем 37,4% занял Ламин Ямаль, третье — Лионель Месси (29,5%). В первую пятёрку также вошли Эрлинг Холанд (28,4%) и обладатель «Золотого мяча» Гарри Кейн («Бавария»), оказавшийся на пятом месте (27,6%).

Шестым стал француз Майкл Олисе из «Баварии» (15,6%). Седьмую строчку рейтинга занял Хвича Кварацхелия из «ПСЖ», набравший 14,4%. Криштиану Роналду («Аль-Наср») расположился на восьмом месте с результатом 13,2%. Девятый — Усман Дембеле («ПСЖ») — 9,3%. Замкнул десятку Рафинья («Барселона») с 7,5%. Его присутствие в списке стало главным сюрпризом, поскольку бразилец не был включён в число 30 номинантов на «Золотой мяч».