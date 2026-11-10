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Семшов назвал тренера, который мог бы возглавить «Локомотив»

Семшов назвал тренера, который мог бы возглавить «Локомотив»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в московском «Локомотиве» и рассказал, кого видит новым главным тренером.

«Думаю, что «Локомотиву» нужно назначать главного тренера сейчас, не дожидаясь зимней паузы. Есть Хохлов — свой человек для клуба. Назначенный тренер должен вести команду до конца сезона. Не нужно каких‑то временных фигур на три тура, оставшиеся до зимнего перерыва», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее председатель совета директоров футбольного клуба Юрий Нагорных во время пресс‑конференции объявил, что «Локомотив» отправил в отставку главного тренера команды Михаила Галактионова. Официального подтверждения на сайте клуба не последовало.

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