Агент Тюкавина назвал сумму отступных для европейских клубов в контракте нападающего

Алексей Сафонов, футбольный агент и представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, раскрыл сумму отступных для европейских клубов в контракте нападающего.

«У нас есть сумма отступных для Европы. Её, по-моему, никто и не скрывал — около € 20 млн. Для топ-клуба — смешные деньги. Буквально перед вами мы разговаривали с Игорем Корнеевым. Он тоже считает, что игрока такого уровня с другим гражданством по такой цене уже давно забрали бы.

Если пустить всё на самотёк, так и будешь сидеть. Мы разговаривали с отцом и сыном ван Куперн, которые ведут дела Угальде. Есть контакты с агентами из Испании, Италии, с португальцем Барбозой я давно дружу. Авторизации никому не давали, но периодически звонят, спрашивают: «А такой вариант вам интересен или нет?» Обсуждаем.

Есть и посредники, которые просто пытаются прилипнуть. В подкасте Лепсаи Ткаченко рассказывал о переходе Батракова в Турцию. По его словам, там было много людей, которые называли себя агентами, хотя к клубу никакого отношения не имели. Если бы пошли по схеме с первым попавшимся посредником, Батраков, возможно, до сих пор оставался бы в «Локомотиве», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Тюкавин забил девять голов в 17 матчах сезона во всех турнирах.

Полное интервью с Сафоновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.