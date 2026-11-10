Экс-тренер сборной Турции оценил игру Батракова за «Галатасарай»

Бывший главный тренер национальной команды Турции Фатих Терим высказался об игре российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».

«Алексей очень талантливый игрок, мне он очень нравится. В данный момент он находится в отличной форме, и с каждым днём становится всё лучше. Он привыкает к Стамбулу, к «Галатасараю», к большому клубу. Думаю, в будущем он будет выступать ещё лучше, чем сейчас. Мне кажется, он очень быстро адаптировался к «Галатасараю» и Стамбулу», — приводит слова Терима «Вестник Кавказа».

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.