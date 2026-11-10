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Экс-тренер сборной Турции оценил игру Батракова за «Галатасарай»

Экс-тренер сборной Турции оценил игру Батракова за «Галатасарай»
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Бывший главный тренер национальной команды Турции Фатих Терим высказался об игре российского полузащитника Алексея Батракова за «Галатасарай».

«Алексей очень талантливый игрок, мне он очень нравится. В данный момент он находится в отличной форме, и с каждым днём становится всё лучше. Он привыкает к Стамбулу, к «Галатасараю», к большому клубу. Думаю, в будущем он будет выступать ещё лучше, чем сейчас. Мне кажется, он очень быстро адаптировался к «Галатасараю» и Стамбулу», — приводит слова Терима «Вестник Кавказа».

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.

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