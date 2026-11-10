Защитник сборной Испании Кубарси прокомментировал победу в голосовании за Golden Boy

19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился эмоциями после победы в голосовании за награду Golden Boy («Золотой мальчик»), вручаемую лучшему молодому футболисту года в Европе.

«Я очень горжусь тем, что получил эту награду, и благодарю всех, кто за меня голосовал», — сказал Кубарси в видеоролике, показанном Tuttosport.

В минувшем сезоне Кубарси завоевал титул чемпиона Испании и стал обладателем Суперкубка страны. Также в составе «Фурия Роха» Пау стал победителем мирового первенства.

В нынешнем сезоне Кубарси провёл за сине-гранатовых девять матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету футболиста четыре встречи в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира на прошедшем мировом первенстве 2026 года.