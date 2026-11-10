15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Испании Кубарси прокомментировал победу в голосовании за Golden Boy

Защитник сборной Испании Кубарси прокомментировал победу в голосовании за Golden Boy
Комментарии

19-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси поделился эмоциями после победы в голосовании за награду Golden Boy («Золотой мальчик»), вручаемую лучшему молодому футболисту года в Европе.

«Я очень горжусь тем, что получил эту награду, и благодарю всех, кто за меня голосовал», — сказал Кубарси в видеоролике, показанном Tuttosport.

В минувшем сезоне Кубарси завоевал титул чемпиона Испании и стал обладателем Суперкубка страны. Также в составе «Фурия Роха» Пау стал победителем мирового первенства.

В нынешнем сезоне Кубарси провёл за сине-гранатовых девять матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету футболиста четыре встречи в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании защитник стал чемпионом мира на прошедшем мировом первенстве 2026 года.

Материалы по теме
Пау Кубарси стал обладателем премии Golden Boy как лучший молодой футболист года в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android