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Одна из звёзд «Галатасарая» может покинуть клуб в зимнее трансферное окно

Одна из звёзд «Галатасарая» может покинуть клуб в зимнее трансферное окно
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Вингер «Галатасарая» Лерой Зане может покинуть турецкий клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, такой сценарий нельзя исключать, если поступит предложение, которое устроит все стороны.

Действующий контракт 30-летнего немецкого футболиста с «Галатасараем» рассчитан до 2028 года.

В нынешнем сезоне Зане провёл за стамбульскую команду 15 матчей во всех турнирах, однако пока не отметился результативными действиями.

На данный момент «Галатасарай» идёт первым в турнирной таблице турецкой лиги. Клуб набрал после 11 туров 28 очков и опережает идущий вторым «Трабзонспор» на три очка.

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