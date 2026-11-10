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Арсен Венгер может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИФА — L’Équipe

Арсен Венгер может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента ФИФА — L’Équipe
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Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер допускает возможность побороться за пост президента ФИФА. Об этом сообщает французское издание L’Équipe.

77-летний специалист, занимающий должность директора организации по глобальному развитию футбола, может стать одним из соперников действующего президента Джанни Инфантино.

По информации источника, окончательное решение об участии в выборах Венгер намерен принять в середине следующей недели.

Избирательный конгресс ФИФА запланирован на 18 марта и пройдёт в Рабате, Марокко.

Напомним, Инфантино получил большую долю критики во время проходившего летом чемпионата мира по футболу.

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