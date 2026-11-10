Хёнес рассказал о состоянии Компани и назвал сроки его возвращения к работе в «Баварии»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес рассчитывает, что Венсан Компани сможет вернуться к тренерской работе после ближайшей международной паузы.

«Мы очень обеспокоены ситуацией. Но я не думаю, что состояние Компани настолько тяжёлое. Полагаю, сначала у него был затяжной грипп, от которого он не успел полностью оправиться. Позже возник менингит. Это заболевание поддаётся лечению. Венсан испытывает сильный стресс и работает по 12 часов в день. Думаю, через две-три недели, после международной паузы, он снова будет на тренерской скамейке», — приводит слова Хёнеса Welt.

Ранее сообщалось, что Компани потерял сознание во время просмотра тренировки команды и был госпитализирован.