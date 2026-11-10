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«Добрая воля». Агент Батракова заявил, что Алексей отказался от бонусов «Галатасарая»

«Добрая воля». Агент Батракова заявил, что Алексей отказался от бонусов «Галатасарая»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал подробности трансфера игрока и отметил, что хавбек отказался от бонусов клуба.

– Вам не кажется, что если ставить себя на место Ротенберга, то это максимально жёсткое отстаивание позиции клуба, а не своей, поэтому его можно понять?
– Я же не утверждаю, что он для себя лично что-то выкруживал.

– Его позиция могла быть в том числе в том, чтобы все в клубе увидели, что он большой человек и может продавливать даже очень непростые решения ради клуба, что ему нужно доверить больше полномочий.
– Он именно это и хотел показать. Но только если в этом переходе наша сторона не пошла бы навстречу туркам, то сделки бы не состоялось. «Локомотив» не получил бы уже до следующего межсезонья такие деньги.

– Ваша сторона – это отказ от бонусов?
– Это вообще была добрая воля игрока, чтобы более гладко всё прошло, и клуб пошёл навстречу. Это было базово, что Алексей отказался от определённых выплат, – сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.

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