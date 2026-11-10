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«Недопустимо. Были ультимативные условия». Кузьмичёв — о работе Леонченко в «Локомотиве»

«Недопустимо. Были ультимативные условия». Кузьмичёв — о работе Леонченко в «Локомотиве»
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Владимир Кузьмичёв, агент Алексея Батракова и Дмитрия Баринова, описал взаимодействие с Владимиром Леонченко, занимавшим должность генерального директора «Локомотива» до декабря 2025-го.

– У вас нет ощущения, что Леонченко – один из виновников того, к чему всё пришло в «Локомотиве»?
– Недопустимо, чтобы ведущие игроки оставались с таким коротким сроком контракта.
На тот момент Леонченко занял такую позицию: «Если вы хотите, чтобы я принял решение о продлении того или иного игрока, то продлите соглашение со мной». У него тоже заканчивался контракт. Он попытался продлить свой контракт и играл на этом, чтобы потом спокойно довести все эти дела до конца. Были ультимативные условия.
Даже если у вас остался один день контракта, вы должны работать, – сказал Кузмичёв в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Леноченко занимал пост генерального директора «Локомотива» с декабря 2020 года по декабрь 2025 года.

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