Маурисио Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед» — BBC

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино не исключает возможности возглавить «Манчестер Юнайтед». По информации BBC, несколько источников подтвердили, что аргентинский специалист был бы открыт к переходу в английский клуб.

В августе Почеттино продлил соглашение с Федерацией футбола США, однако, как утверждается, в контракт включены специальные пункты, позволяющие ему уйти ради работы в отдельных топ-клубах.

«Манчестер Юнайтед» уже изучает варианты замены Майклу Кэррику, чья отставка становится всё более вероятной. Ранее BBC сообщал, что руководство манкунианцев связывалось с Эдди Хау и Юлианом Нагельсманом, чтобы оценить их готовность возглавить команду.

Ещё одним претендентом на должность считается Антонио Конте, который, как известно, также заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».