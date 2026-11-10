Агент Баринова раскрыл все подробности ухода игрока из «Локомотива» в ЦСКА

Агент Владимир Кузьмичёв прокомментировал уход полузащитника сборной России Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Продление или непродление Баринова – это частность. У меня было чёткое понимание, что уже нет слаженного коллектива и единого вектора принятия решений. Было очевидно, что председатель совета директоров, спортивный директор и главный тренер видят развитие команды по-своему, а новый генеральный директор – по-своему. С этого всё и началось, шаг за шагом всё привело к тому, что команда потеряла несколько лидеров, которые определяли лицо команды.

– Поведение Леонченко повлияло на переговоры с Бариновым?

– По Диме переговоры затянулись. За три дня до назначения нового генерального директора мы обо всём договорились, осталось положить всё на бумагу. В дело должны были вступать юристы. Но не хватило буквально пары дней. Пришёл Борис Борисович и поменял условия договорённости.

– Значительно понизил?

– Да.

– В этот момент произошла договорённость с ЦСКА?

– Для игрока нет разницы, кто генеральный директор. Есть договорённость с руководством клуба? Есть. Баринов посчитал, что те условия, которые проговаривались, с ним уже согласовали. Нужно только всё это юридически закрепить. Поменялось руководство – и ему поменяли условия в сторону понижения. Естественна реакция игрока: «Если вы ко мне так относитесь, то у меня есть возможность зимой принять решение о переходе в другой клуб».

– Решение Ротенберга о понижении условий являлось ключевым для ухода Баринова?

– Когда мы объявили, что на этих условиях не будем продлеваться, со стороны клуба не было попыток исправить ситуацию и вернуться к прежним договорённостям: «Доиграйте до конца контракта, а потом пойдёте».

– Говорят, что потом Ротенберг вышел с каким-то очень хорошим предложением.

– Не было ничего. Может быть, оно хорошее для него. К тем условиям, которые были обговорены на тот момент с Леонченко и Нагорных, не вернулись, — сказал Кузьмичёв в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

«Локомотив» объявил о переходе Баринова в ЦСКА в середине января текущего года