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Фабрицио Романо опубликовал инсайд по теме возможной отставки Майкла Кэррика из «МЮ»

Фабрицио Романо опубликовал инсайд по теме возможной отставки Майкла Кэррика из «МЮ»
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Будущее Майкла Кэррика на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» оказалось под серьёзной угрозой. По информации журналиста Фабрицио Романо, вчера в клубе состоялись две внутренние встречи, посвящённые оценке работы специалиста.

Окончательное решение пока не принято: руководство продолжает обсуждение и ожидает завершения внутреннего анализа. При этом, как отмечает Романо, положение Кэррика ещё никогда не было настолько шатким.

Параллельно в «Манчестер Юнайтед» обсуждают возможные варианты замены тренера. В клубе уже рассматривают конкретных кандидатов, которые могли бы реально возглавить команду.

Как ранее сообщалось, команду может возглавить Маурисио Почеттино.

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