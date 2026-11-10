Фабрицио Романо опубликовал инсайд по теме возможной отставки Майкла Кэррика из «МЮ»

Будущее Майкла Кэррика на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» оказалось под серьёзной угрозой. По информации журналиста Фабрицио Романо, вчера в клубе состоялись две внутренние встречи, посвящённые оценке работы специалиста.

Окончательное решение пока не принято: руководство продолжает обсуждение и ожидает завершения внутреннего анализа. При этом, как отмечает Романо, положение Кэррика ещё никогда не было настолько шатким.

Параллельно в «Манчестер Юнайтед» обсуждают возможные варианты замены тренера. В клубе уже рассматривают конкретных кандидатов, которые могли бы реально возглавить команду.

Как ранее сообщалось, команду может возглавить Маурисио Почеттино.