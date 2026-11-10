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Рэтклифф проведёт встречу по отставке Кэррика из «МЮ», Почеттино — главный кандидат

Рэтклифф проведёт встречу по отставке Кэррика из «МЮ», Почеттино — главный кандидат
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф сегодня проведёт в Монако встречу, на которой, как ожидается, будет подтверждён уход Майкла Кэррика с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, генеральный директор клуба Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс официально представят рекомендацию прекратить сотрудничество с Кэрриком. Одним из основных претендентов на вакантную должность считается Маурисио Почеттино, возглавляющий сборную США. В его контракте предусмотрен пункт, позволяющий досрочно покинуть команду.

Ожидается, что завтра Кэррик прибудет на тренировочную базу «Каррингтон» и будет ждать официального уведомления от клуба о своей отставке.

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