Рэтклифф проведёт встречу по отставке Кэррика из «МЮ», Почеттино — главный кандидат

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф сегодня проведёт в Монако встречу, на которой, как ожидается, будет подтверждён уход Майкла Кэррика с поста главного тренера. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, генеральный директор клуба Омар Беррада и спортивный директор Джейсон Уилкокс официально представят рекомендацию прекратить сотрудничество с Кэрриком. Одним из основных претендентов на вакантную должность считается Маурисио Почеттино, возглавляющий сборную США. В его контракте предусмотрен пункт, позволяющий досрочно покинуть команду.

Ожидается, что завтра Кэррик прибудет на тренировочную базу «Каррингтон» и будет ждать официального уведомления от клуба о своей отставке.