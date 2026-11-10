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Вальдано заявил, что ничто не может омрачить репутацию Криштиану Роналду

Вальдано заявил, что ничто не может омрачить репутацию Криштиану Роналду
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Экс-тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался о решении форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду уйти из сборной Португалии, заявив, что ничто не может омрачить репутацию игрока.

«Влияние Криштиану в мире футбола настолько огромно, что ничто не может омрачить его репутацию.

К тому же заключительный этап карьеры футболистов не так уж и важен. Круифф завершил карьеру в «Леванте», во втором дивизионе. Пеле – в «Космосе». А где закончил Марадона, мы даже не знаем (последними клубами Марадоны были «Ньюэллс Олд Бойз» и «Бока Хуниорс». – Прим. «Чемпионата»). Но ни один из них не перестал быть тем, кем они являются в истории футбола.

Я полностью согласен с тем, что нужно выпивать футбол до последней капли. Неважно, что это происходит на закате карьеры, мне это кажется ещё одним проявлением любви к футболу», — приводит слова Вальдано El Pais.

Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии на прошлой неделе.

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