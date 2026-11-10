Бубнов поставил единицу игрокам ЦСКА за матч с «Краснодаром»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Краснодара» и ЦСКА по итогам центрального матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу в этой встрече со счётом 4:2.

На 16-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт ударом в касание после паса с фланга. На 35-й минуте полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнял счёт. На 40-й минуте вингер хозяев поля Жоау Батчи забил второй гол своей команды после выхода голкипера Максима Бориско из ворот.