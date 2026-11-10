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Бубнов поставил единицу игрокам ЦСКА за матч с «Краснодаром»

Бубнов поставил единицу игрокам ЦСКА за матч с «Краснодаром»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам «Краснодара» и ЦСКА по итогам центрального матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Быки» одержали победу в этой встрече со счётом 4:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 14-й тур
07 ноября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Кордоба – 16'     1:1 Кисляк – 35'     2:1 Батчи – 40'     3:1 Уткин – 74'     4:1 Кордоба – 82'     4:2 Глебов – 90+1'    

На 16-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт ударом в касание после паса с фланга. На 35-й минуте полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк сравнял счёт. На 40-й минуте вингер хозяев поля Жоау Батчи забил второй гол своей команды после выхода голкипера Максима Бориско из ворот.