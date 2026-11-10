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Первый агент Дзюбы предположил, почему нападающего не заинтересовало предложение «Урала»

Первый агент Дзюбы предположил, почему нападающего не заинтересовало предложение «Урала»
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Алексей Сафонов, первый агент нападающего Артёма Дзюбы, предположил, почему нападающего не заинтересовало предложение екатеринбургского «Урала» прошлым летом.

— Верите, что он ещё поиграет на высоком уровне? Юран готов был взять его в «Урал» и использовать только в домашних матчах.
— Я верю, что «Уралу» он помог бы без проблем. И с Юраном у них должны быть хорошие отношения. Сергей Николаевич, по-моему, работал в академии «Спартака» или где-то рядом, когда Дзюба начинал. Но не думаю, что сам Артём хочет в Первую лигу. Человек нормально заработал, выиграл много титулов. Мне кажется, он немного подустал в «Акроне». Когда ты столько всего выиграл, был лучшим бомбардиром, тяжело скатываться до борьбы за выживание.

А ещё же надо ездить, летать — посмотрите календарь Первой лиги. Даже если играть только дома, это всё равно непросто. Если бы команда была в Москве, может, он бы и согласился, — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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