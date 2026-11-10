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Батраков получил в подарок от юного болельщика ушанку с логотипом «Галатасарая»

Батраков получил в подарок от юного болельщика ушанку с логотипом «Галатасарая»
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Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, находясь в расположении сборной России, получил подарок от юного болельщика. Фанат отправил футболисту письмо и шапку-ушанку с логотипом стамбульского клуба. Видео с получением подарка опубликовала пресс-служба сборной России.

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Батраков поблагодарил болельщика и с улыбкой ответил на предложение отпраздновать следующий гол в этой шапке. Также футболист предположил, что такой мерч скоро может появиться в продаже.

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