Батраков получил в подарок от юного болельщика ушанку с логотипом «Галатасарая»

Полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, находясь в расположении сборной России, получил подарок от юного болельщика. Фанат отправил футболисту письмо и шапку-ушанку с логотипом стамбульского клуба. Видео с получением подарка опубликовала пресс-служба сборной России.

Батраков поблагодарил болельщика и с улыбкой ответил на предложение отпраздновать следующий гол в этой шапке. Также футболист предположил, что такой мерч скоро может появиться в продаже.

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