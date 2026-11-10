Александр Бубнов: «Зениту» скучно играть и отрываться, им интрига нужна

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов саркастически оценил итог матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ростовом». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Сине-бело-голубые лидирует в чемпионате России, набрав 31 очко. У идущего следом московского «Динамо» также 31 очко.

«Молодцы, «Зенит», постарались. «Зениту», видно, скучно играть, отрываться. Им нужны интрига и адреналин, блин. Чтоб Соболева крестили. Бедный, он пять килограммов за болезнь потерял. Поэтому он никакой был вообще», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».