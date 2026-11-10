Названы три кандидата на замену Нойеру в «Баварии», Кариус — в списке — Sky Germany

Мюнхенская «Бавария» рассматривает трёх кандидатов на замену основному голкиперу Мануэлю Нойеру, который с большой долей вероятности завершит карьеру в конце сезона. Как сообщает издание Sky Germany, в шорт-листе клуба находятся вратари Оливер Бауманн из «Хоффенхайма», Бернд Лено из «Фулхэма» и Лорис Кариус из «Шальке».

По данным источника, дублёр Нойера Йонас Урбиг позиционируется как будущий первый вратарь команды, а на роль второго голкипера должен прийти опытный игрок, который сможет составить ему конкуренцию.

Сообщается, что Бауманн остаётся первым выбором «Баварии» на будущий сезон, а Лено и Кариус являются альтернативными кандидатами. Контракт голкипера «Фулхэма» истекает следующим летом, но может быть продлён клубом в одностороннем порядке. Трансфер Кариуса зависит от сохранения «Шальке» прописки в Бундеслиге.