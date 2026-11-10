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Игрок сборной России Мелёхин: Узбекистан — участник чемпионата мира, будет интересный матч

Игрок сборной России Мелёхин: Узбекистан — участник чемпионата мира, будет интересный матч
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Защитник сборной России Виктор Мелёхин высказался о предстоящем товарищеском матче с Узбекистаном. Игра станет первой для российской команды на текущем международном сборе и состоится в четверг, 12 ноября, в Ташкенте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
12 ноября 2026, четверг. 18:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«По мне, нас ждут хорошие соперники. Узбекистан вообще участник чемпионата мира. Поэтому, думаю, будет интересный матч, тем более играем на выезде — в Ташкенте. Помню, на игре в Египте было достаточно много русских болельщиков. Уверен, что и в Ташкент они обязательно приедут, чтобы поддержать нас», — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Сборная Узбекистана заняла последнее место в группе К на чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике