Агент Тюкавина раскрыл детали пари с комментаторами Геничем и Моссаковским

Алексей Сафонов, футбольный агент и представитель форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о пари с футбольными комментаторами по поводу результативности своего клиента.

«Многие думали, что после разрыва крестообразных связок он не вернётся на свой уровень. А Костя не только восстановился, но и продолжил забивать. В этом сезоне первые пять-шесть туров не мог отличиться, хотя по игре было видно, что всё делает правильно. Чтобы немного снять напряжение, на передаче «Центральный круг» я предложил Геничу и Моссаковскому пари: «Если Костя с учётом Кубка не забьёт за сезон 15 мячей, накрою вам стол в любом ресторане».

Буквально через два дня после эфира он забил два «Родине». Генич говорит: «Осталось 13». А я смеюсь: «Сейчас уже осталось восемь, потому что он забил пять в чемпионате и два в Кубке» (уже после этого интервью Тюкавин забил победный гол в Воронеже. — Прим. «Чемпионата»). Но дело не в этом. Тот, кто понимает футбол, видит, сколько Костя делает полезного», — сказал Сафонов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.