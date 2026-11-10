Гасилин обозначил, что изменил Ролан Гусев в «Ахмате»

Бывший российский футболист Алексей Гасилин высказался о работе Ролана Гусева в грозненском «Ахмате». Под руководством специалиста команда провела пока только один матч — с «Родиной» (1:0) в 14-м туре Альфа-Банк РПЛ.

«Есть вещь, которую новый главный тренер может изменить в команде за считанные дни, даже не за недели. Это исполнение стандартных положений. Гусев пригласил в «Ахмат» из «Динамо» одного аналитика. Он в нашей лиге — один из лучших по стандартам. Это принесло свои плоды. «Ахмату» сейчас важно набирать очки, а футбол Гусева мы увидим уже после зимней паузы», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».