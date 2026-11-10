«Удивительно». Орлов подвёл итоги матча «Зенит» — «Ростов» в 14-м туре РПЛ

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подвёл итоги матча 14-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Ростов». Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

«Футбол — это игра, которая требует самоотдачи в каждом матче. И надо забывать, что было вчера, что было в прошлой встрече. Я бы не сказал, что «Зенит» был плох. Но очень хорош был «Ростов». Удивительно, но физически команда подготовлена великолепно. Посмотрите, сколько они бегают, какие рывки у них по 60-70 метров от своих ворот до чужих. Они лёгкие, у них потрясающий Олусегун», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».