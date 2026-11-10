Мамардашвили может покинуть «Ливерпуль» из-за Алисона — Sky Sports

Голкипер «Ливерпуля» Георгий Мамардашвили может покинуть клуб из-за бразильца Алисона. Как сообщает журналист Sky Sports Винни О'Коннор, грузин, вероятно, захочет сменить команду, если с 34-летним вратарём подпишут новый контракт.

«Алисон хочет остаться. В свои 34 года он по-прежнему безоговорочный первый номер для Андони Ираолы. За кулисами ведутся переговоры о новом соглашении, поскольку срок действия текущего контракта Алисона истекает летом. Как и в случае с переговорами по контрактам Вирджила ван Дейка и Мохамеда Салаха, «Ливерпуль» не даёт комментариев о том, на какой стадии находится обсуждение с Алисоном.

Стоит также напомнить, что договорённости с ван Дейком и Салахом были достигнуты лишь за несколько месяцев до истечения их контрактов. С точки зрения клуба, вполне логично проявить терпение в вопросе будущего Алисона. Если стороны договорятся о продлении его пребывания в команде (в итоге оно может превысить девять лет), Георгию Мамардашвили, возможно, придётся принять решение относительно своего собственного будущего.

Учитывая, что ему 26 лет и с момента перехода летом 2024 года он был лишь дублёром, неудивит